В понедельник, 22 июня, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва в многоэтажке на Позняках, без жилья остались 125 человек. Повреждено в результате инцидента 40 квартир.

Об этом говорится на сайте украинского правительства.

"Киевский городской глава Виталий Кличко сообщил другим членам комиссии, что в результате взрыва, произошедшего 21 июня 2020, были повреждены конструкции здания. Как следствие, без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, угрозы для других секций дома сейчас нет, но жителей многоэтажки попросили переночевать у родных и близких.

"…угрозы для других секций дома нет. По словам городского головы, часть людей переночевали у родственников и знакомых, остальные сейчас временно отселены в интернат на Харьковском шоссе, где они были обеспечены всем необходимым", — подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, половину средств на жилье пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве планирует выделить город, половину может предоставить Кабмин.

Как сообщала "Страна", взрыв в многоэтажке на Позняках произошел вчера, 21 июня. Причиной стал газ. В результате инцидента найдены тела трех погибших. В МВД утверждают, что под завалами могут находиться еще двое человек.