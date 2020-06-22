В Запорожье сотрудники Общественного вышли на улицу с акцией протеста против намерений руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) утвердить новую концепцию регионального вещания, согласно которой существенно сокращаются объемы собственного местного телерадиопроизводства. Мероприятие проходило на острове Хортица, в нем приняли участие около 70 человек. Об этом на своей странице в соцсени сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Еще в конце февраля во многих региональных филиалах Общественного прошли акции протеста, где журналисты выразили несогласие с новой концепцией. Тогда уже мы исчерпали все возможности решения этого вопроса с руководством. И мы интересовались у общественности, что люди думают по этому поводу. Ответ был однозначен - местное вещание стоит отстаивать, потому что сокращение - это ограничение прав людей на получение качественной местной информации. Общественность нас поддержала", - цитируют в сообщении телеведущую Запорожского филиала Ольгу Вакало.

В сообщении говорится, что Наблюдательный совет не оказал поддержки сотрудникам Общественного. Сначала представителей региональных филиалов якобы согласились выслушать, а потом пригласили просто на обсуждение новой концепции. Карантин заблокировал активные действия, но когда было обещано, что 22 июня страна выходит из карантина, в филиалах запланировали провести акции протеста.

"Это не протесты, потому что на протесты мы уже выходили в феврале. Скорее, это своеобразные брейншторминги - обсуждение, что нам делать дальше. Каждый из филиалов присоединился, как мог. К примеру, Общественное Закарпатья выпустило небольшой фильм, мы же собрались на Хортице, которая для нас знаковая. К тому же, здесь есть свободное пространство, где можно было обеспечить дистанцию ​​между людьми и все соблюдения карантинных условий", - комментирует Ольга Вакало.

По словам сотрудников Общественного в Запорожье, новая концепция вещания будет внедряться, вероятно, с 1 августа, когда закончится карантин. Тогда же начнут и процесс сокращения сотрудников.

"Эта концепция недейственная, опасная, не развивает регионы. Вполне возможно, что филиал превратят просто в офис, где будет работать 10-20 человек, которым будут "спускать" контент из Киева. Это и удешевит производство, и позволит полностью контролировать контент. Но нужно наоборот способствовать тому, чтобы лучшие журналисты работали в Общественном, а не бежали в другие проекты. Тогда и доверие будет расти к журналистам, и качество местной журналистики в целом", - считает Ольга Вакало.

Также в сообщении отмечается, что на днях в связи с несогласием с концепцией нового регионального вещания уволилась продюсер Днепровского филиала НОТУ Оксана Цыбуля. По ее словам, в новой концепции она не видит развития для регионального вещания, а наоборот - это уничтожение.

В Национальном союзе журналистов Украины высказались в поддержку коллег из филиалов Общественного вещания.

"Сотрудники Общественного вещания в областях находятся в постоянном напряжении. Вместо расширения регионального вещания и достижения лидерства в каждой области, по факту Общественное сокращает и местное вещание, и местный персонал. Акции протеста и марафоны в регионах - это отчаянная попытка профессионалов выйти на диалог с руководством Общественного, которое проводит политику централизации и экономии на регионах", - заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" писала о том, что руководство Общественного заставило свою журналистку писать объяснительную из-за выступления на сессии Житомирского облсовета.

Также мы сообщали, что Кабмин дал Общественному ТВ 10,6 млн евро, чтобы оплатить долг перед Евроньюс.