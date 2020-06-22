Виталий Кличко заявил, что он будет выдвигаться в мэры Киеве от своей партии "УДАР", также он намерен повести команду на местные выборы в Киевсовет.

Об этом Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга 22 июня, видео обнародовано в Facebook.

"Я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И, как уже говорил, буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности в Киевсовет", - сказал Кличко.

Так он ответил на вопрос, почему он не присоединился к созданной шестью мэрами партии "Пропозиция". Впрочем, по словам Кличко, он готов сотрудничать с демократическими силами и различными политиками и партиями.

"Мы в команде взвешивали все возможные варианты и приняли решение идти своей политсилой. Если киевляне снова доверят мне быть мэром и реализовывать их ожидания, то я убежден, что мне нужно опираться на команду, с которой я буду воплощать изменения в столице... А то, что там кто-то говорит, что я хотел быть главнее и т.д., полная чушь. Мне хватает регалий и титулов. Еще раз замечу, для защиты интересов граждан, местного самоуправления мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно", - сказал Виталий Кличко.

Кличко о партии "Пропозиция" - с 20:15

Напомним, в Киеве 19 июня презентовали "партию мэров". В "Пропозицию" вошли мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко, мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Также мы писали о том, почему в "партию мэров" не взяли городского голову столицы Виталия Кличко.