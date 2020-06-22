"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о недопустимости переписывания истории, а также потребовала привлечь к ответственности тех, повесил ЛГБТ-флаг на монумент "Родина-мать" в Киеве накануне 22 июня.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном пресс-службой ОПЗЖ в понедельник.

"Сегодня память Великой Победы пытаются унизить и опорочить. Разномастные "гражданские активисты", живущие на зарубежные гранты, глумятся над символами, олицетворяющими великую жертву и народный подвиг", - говорится в заявлении.

По мнению политсилы, подобными "идиотскими выходками" ЛГБТ-активисты сознательно подыгрывают политикам, которые "пытаются вдохнуть новую жизнь в идеологию националистического реваншизма и разрушения традиционных семейных ценностей". При этом в "Оппоплатформе" считают, что провокации новых конфликтов только помогают партии войны превратить ксенофобию, насилие и нетерпимость в государственную политику.

"Не видит опасности и нынешняя украинская власть, забывшая и предавшая все свои обещания. Теперь они покорно повторяют за партией войны ее лозунги, отказываются прекращать конфликт на Донбассе, участвуют в переписывании истории и унижении памяти украинского народа", - говорится в заявлении.

В связи с этим ОПЗЖ заявлет о недопустимости переписывания истории, а те, кто издевается над народной памятью, провоцируют конфликты и противостояние, должны понести наказание.

"Мы требуем привлечь к ответственности всех причастных к мерзкой провокационной выходке с памятником Родина-Мать. Мы будем и дальше бороться против попыток извратить историю Украины. Мы выступаем за мирный диалог и политическое урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе на основе выполнения Минских соглашений", - заявили в партии.

Напомним, вчера активисты киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride в рамках месяца ЛГБТ в мире провели акцию, сняв видео, на котором монумент "Родина-мать" "держит" на мече радужный флаг представителей сексуальных меньшинств.

Ранее премьер Шмыгаль заявил 22 июня о войне двух тоталитарных режимов и пообещал прогнать врагов. Перед этим экс-президент Петр Порошенко перенес начало Второй мировой войны на март 1939 года и сравнил Путина с Гитлером.