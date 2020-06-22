В так называемой "Донецкой народной республике" с сегодняшнего дня разрешили жителям выезжать на территорию Российской Федерации, чтобы поменять гражданство. Кроме того, упрощен выезд на территорию "ЛНР".

Об этом сообщают СМИ "республики".

Запрет действовал более двух месяцев из-за коронавируса. Согласно новому решению, выезд за паспортами разрешается в составе организованных групп.

Документом также устанавливаются условия выезда других категорий граждан. В частности, в Россию могут поехать лица, имеющие российское гражданство, независимо от наличия постоянной или временной регистрации.

Для поездки в Луганск необходимо иметь прописку на подконтрольной "ЛНР" территории. Выезд по этим направлениям также разрешен по причине служебной командировки, необходимости экстренного лечения, тяжелой болезни или смерти близкого родственника (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства), грузоперевозчикам и лицам, сопровождающим грузы.

При наличии иных обстоятельств решение о выезде принимается "межведомственным оперативным штабом" по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Также освобождаются от соблюдения двухнедельной изоляции люди при въезде на территорию "ЛДНР" из РФ при условии возвращения в день отъезда.

До этого мы писали, что по состоянию на 9 июня уже более 180 тысяч жителей неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство в упрощенном порядке.

В марте "Страна" писала, что из "ДНР" перестали выпускать в Россию. Несмотря на то, что Москва официально позволила людям с пропиской "республик" въезжать на свою территорию. Причиной стала эпидемия коронавируса.