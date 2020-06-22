Сразу две петиции о запрете дистанционного обучения, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, набрали необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов. Оба обращения были опубликованы 25 мая.

Автор одной из петиций от настаивает на том, чтобы власть приняла закон о дистанционном образовании, а также заявляет, что дети должны ходить в школу не только учиться, но и общаться со своими сверстниками.

"Дети должны ходить в школу, учиться, общаться со своими сверстниками. Родителям, детям и учителям очень трудно находиться на дистанционном образовании. Дети не смогут получить полноценные знания, находясь дома. Поэтому народ хочет, чтобы власть не приняла закон о дистанционном образовании", - говорится в тексте петиции, которая по состоянию на 13:00 22 июня набрала 25453 голоса.

Автор другой петиции требует отменить и запретить дистанционное обучение, называя его деградацией образования. Обращение к президенту выглядит довольно эмоциональным - написано капсом, изобилует восклицательными знаками и содержит грамматические ошибки. Это обращение по состоянию на 13:00 22 июня поддержали 25128 человек.

"Отменить и запретить дистанционное образование массового характера! Оно является некачественным! Результат будет плачевным для последующих поколений украинцев! Полная деградация образования! В результате вырастет общество потребителей и рабов!", - говорится в обращении к президенту.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОН обещают, что с сентября в украинских школах начнут больше использовать технологии дистанционного обучения.

Также мы разбирались, как во время карантина идет зачисление детей в школы.