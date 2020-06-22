Половину средств на жилье пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве планирует выделить город, половину может предоставить Кабмин.

Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, из пострадавшего в результате взрыва дома на Позняках отселили 56 жителей. Спасательные работы продолжаются. Многоэтажку, скорее всего, придется демонтировать.

"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сообщил Кличко.

По его словам, город на этой неделе окажет материальную помощь пострадавшим жителям и родственникам погибших.

Напомним, в многоэтажном доме в Киеве, который расположен по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, 21 июня произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. В результате погибли трое людей.

Также мы писали, что под завалами многоэтажки на Позняках могут находиться еще два человека.