В понедельник, 22 июня, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что их страна не имеет территориальных претензий к странам-соседям.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", — сказал он.

Уточним, что комментарий Пескова относится к словам Путина, которые он сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин". В частности, что у стран республик СССР было право выхода из состава Союза, но для этого не была прописана процедура.

В связи с этим Путин предположил, что странам нужно было уходить "с чем пришли", а не тащить с собой "подарки" от русского народа.

До этого мы приводили слова Путина, который считает, что во время распада СССР республики нарушили союзный договор. В частности он отметил, государства "утащили" с собой "исконно российские земли" при выходе из состава Советского Союза.

Напомним, во время общения с журналистами Путин также высказал уверенность, что украинские власти обязательно приедут с визитом в Москву.