Президент Украины Владимир Зеленский еще не успел составить менение о главе РФ Владимире Путине из-за фактически замороженного переговорного процесса в условиях пандемии коронавируса. Однако подвижки в переговорах все же есть, что подтверждают несколько состоявшихся обменов пленными.

Об этом украинский лидер заявил в интервью канадской газете "Globe and Mail".

Он отметил, что привержен проведению переговоров о мире с Путиным, назвав их "очень запутанной и сложной" работой. "У меня не было времени решить, верить или не верить Владимиру Путину", - добавил он.

Также Зеленский сообщил, что несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие позитивные сдвиги. В частности, он указал состоявшиеся несколько раз обмены пленными.



"Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий", - сказал украинский президент.

Напомним, 9 декабря прошлого года в Париже состоялся первый за три года саммит стран "нормандской четверки", во время которого стороны приняли совместное коммюнике и договорились провести новую встречу через 4 месяца в Берлине. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.