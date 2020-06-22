В Киеве владельцы заведений общепита, сферы бытового обслуживания и торговых сетей должны обеспечить проведения ИФА-тестирования на коронавирус среди своих сотрудников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По данным Кличко, штаб по чрезвычайным ситуациям города принял соответствующее решение сегодня, 22 июня. Теперь владельцы и руководители магазинов и заведений должны организовать проведение среди своих сотрудников ИФА-тестов.

"Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высока вероятность инфицирования коронавирусом", - сказал Кличко.

По его словам, в Киеве сейчас самый высокий показатель по числу проводимых тестов на коронавирус.

"Только "Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" сделал почти 40 тысяч исследований ПЦР-тестов. Такие исследования делают еще в 4 коммунальных медучреждениях Киева. А также - в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 24,5 тысяч образцов биоматериала для исследования. Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тысяч жителей города", - заявил мэр Киева.

Напомним, в Киеве третий день подряд снижается число новых пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки заразились всего 43 человека.

Также мы писали, что с понедельника, 22 июня, в Украине меняются показатели готовности областей к ослаблению карантина.