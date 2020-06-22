Во вторник, 23 июня, погода в Украине будет дождливой и с грозами. Местами возможны град и локальные смерчи.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко в Facebook

"Опять циклончик во вторник закрутится над западной частью Украины. Карта 1. Итак, дожди не только никуда не денутся, но и усилятся. Шансы на периодические сильные ливни распространятся вплоть до Винницкой и Житомирской области. Вечером на Киевщине - тоже. При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи", — говорится в сообщении.

Больше солнца и сухой погоды, утверждает Диденко, будет на юге Украины.

"Больше солнца и сухой погоды ожидается на Юге Украины, в Кропивницком с районами, на Черкасской области, в Луганской и Донецкой областях", — подчеркивается в прогнозе.

Синоптик утверждает, что ночью температура воздуха будет в районе 15-22 градусов тепла, днем еще больше: на западе от 19 до 24, на востоке 28-33, а на севере, в центре и на юге от 24 до 29 по Цельсию.

"В Киеве вторник будет с дождями и грозами. Вечером, в отдельных районах, возможны сильные ливни, шквал, град. Температура воздуха немного снизится, 23-го июня ожидается +26, +27 градусов", — говорится в прогнозе.

В Украине ожидается непогода и грозы с градом. Фото: facebook.com/tala.didenko

До этого "Страна" писала, что погода в Украине на этой неделе будет жаркой и дождливой, а под конец возможно небольшое похолодание.

Мы также писали на днях, что во время аномальной жары, которая сейчас накрыла Украину, не нужно пить много холодного и активно гулять под солнцем, ведь это может привести к неприятным последствиям.