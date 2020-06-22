Сегодня украинские власти отметились с заявлениями о 22 июня - 79-й годовщины нападения Германии на Советский Союз.

Зявления сделали, в частности, президент, премьер и бывший президент - Петр Порошенко. Судя с их слов, дата 22 июня в общем-то неправильная, а Шмыгаль и Порошенко еще и нашли повод обвинять Россию, хотя напала в этот день очевидным образом Германия.

Собрали все, о чем говорили политики в день годовщины нападения Германии на Советский Союз.

Что заявили два президента и премьер

В этом году президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не спорить об этой дате, помня о миллионах смертей, которые позволили Украине остаться нацией и в последствие получить собственное государство.

"В сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиации. А 22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу. 79 лет назад в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев.

Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 миллионов человеческих жизней. В результате не родилось почти 13 миллионов детей.

Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией.

К сожалению, тема войны до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была "своей", или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. И война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет.

Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, - военных и гражданских, мужчин, женщин и детей.

Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство.

И наш долг - превратить его в мирную и счастливую страну для каждого украинца", - сказано в заявлении президента Украины.

То есть, как видим, Зеленский считает, что на самом деле война для Украины началась не 22 июня, 1 сентября, да еще и 1939 года. Это довольно распространенный риторический прием укаинских политиков со времен Ющенко, чтоб показать, что для Украины Вторая мировая война это не только Великая отечественная.

В свою очередь Петр Порошенко вообще сдвинул начало Второй войны на март.

Экс-президент Украины написал у себя в Facebook, что первые выстрелы прозвучали не 22 июня, а в марте 1939 года в Закарпатской области.

"Для нас, украинцев, первые выстрелы Второй мировой прозвучали еще в марте 1939 года на Закарпатье. А широкомасштабная война наступила в сентябре 1939 года, когда Гитлер и Сталин начали делить сферы влияния, согласованные путем тайной дипломатии.

22 июня 1941 наша земля превратилась в территорию кровавого столкновения двух тоталитарных режимов, в результате которого погибли миллионы украинцев.

Поэтому у нас сегодня - День скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны.

Гитлер попал в ад 75 лет назад. И в Европе до сих пор есть политики, которые так же, как Гитлер, пренебрегают международным правом, отрицают право соседних народов на самостоятельное существование, организуют аншлюс и прикрывают его псевдореферендумом.

Но правда на стороне Украины. Я убежден в нашей победе над агрессором. Убежден, что по крайней мере в Европе война как способ решения конфликтов окончательно отойдет в прошлое. Никогда снова", - написал на свой официальной странице в Facebook Петр Порошенко.

О "тоталитарных режимах", которые вовлекли украинцев мировую бойню, написал и премьер Денис Шмыгаль. Хотя президент и просил не делить войну на "свою" и "чужую".

В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это - ужасные цифры.

Сегодня мы скорбим и чтим память жертв войны. Среди них не только солдаты, но и мирное население.

Наш долг помнить героизм и отвагу тех, кто прошел эти темные времена, и уберечь будущие поколения от этого бедствия. Мы обязательно прогоним врага с украинской земли.

Спасибо защитникам Украины и вечная память погибшим".

Какой посыл закладывают власти в 22 июня

Судя по заявлениям Зеленского и Порошенко - 22 июня для них это как бы ненастоящая дата начала войны на нашей земле.

Президент нынешний заявил, что война для украинцев началась 1 сентября, когда немцы напали на Польшу и обстреляли входившие в нее западноукраинские города.

Однако очевидно, что боевые действия там шли крайне малоинтенсивные, а после прихода Красной армии и вхождения этих земель в состав СССР, там и вовсе на два года установился мир.

Если бы этого не произошло, то эту территорию оккупировали бы нацисты, и там началось бы то, что было сдвинуто на 1941 год - геноцид евреев, трудовое рабство и "план Ост". И тогда Зеленский был бы, конечно, прав.

Напомним, что Гитлер в 1939 году атаковал Польшу. А поскольку западные Украина и Белоруссия почти сразу после того вошли в состав Советского Союза, как предусматривал пакт Молотова-Риббентропа, то и из войны они по сути вышли.

А вот серьезные боевые действия и ужасы оккупации начались в укзанных Зеленским городах уже только 22 июня.

К тому же война - это не только обстрелы. А и организованное сопротивление населения агрессору. Очевидно, что оно имело место как раз, начиная с 22 июня 1941 года. А не 1 сентября 1939-го. Именно это, кстати, и отмечается сегодня - героизм народа, поднявшегося на борьбу с врагом.

Но еще более интересную точку зрения высказал Петр Порошенко. У него Украина вступила в войну еще раньше.

Он сказал, что война началась в марте 1939 года – когда "первые выстрелы прозвучали на Закарпатье". Что это за выстрелы были он не уточнял, зато сразу перешел к "сговору Сталина и Гитлера" (то есть к пакту Молотова-Риббентропа).

Между тем, события в Закарпатье в марте 1939 года никакого отношения к пакту не имели - они произошли за полгода до его заключения. Ход тех напоминает описывет телеграм-канал "Политика Страны":

"В марте 1939 года Закарпатье аннексировала Венгрия по договоренности с Германией. Это было частью процесса расчленения Чехословакии. И его запустил не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенский сговор Германии, Франции и Англии, по которому Чехословакию заставили фактически капитулировать перед немцами.

То есть, другими словами, Порошенко фактически заявил, что войну в Украину принесла Франции и Британия, вступив в сговор с Гитлером.

В общем, поосторожнее Петру Алексеевичу нужно быть с историей. Далеко зайти может. Западные партнеры не поймут".