Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 22 июня, в 79-ю годовщину нападения нацистской Германии на СССР также как и Петр Порошенко заявил о войне "двух тоталитарных режимов".

Об этом премьер написал в своем Телеграм-канале.

"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это - ужасные цифры", - написал Шмыгаль.

Глава правительства сказал, что "нашим долгом является помнить героизм и отвагу тех, кто прошел эти темные времена, и уберечь будущие поколения от этого бедствия. Мы обязательно прогоним врага с украинской земли".

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко перенес начало Второй мировой войны на март 1939 года и сравнил Путина с Гитлером.

Также мы писали, что в ПЦУ 22 июня вспомнили об агрессии России и не упомянули о Германии.