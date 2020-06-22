В Верховную Раду внесли поправку к закону, которая позволит увеличить количество женщин в парламенте до 50%. Таким образом политические силы будут обязаны формировать свои списки с учетом равного присутствия в них мужчин и женщин.

О данной поправке на своей странице в соцсети написала нардеп от "Слуги народа" Росколана Пидласа.

"С коллегами подали поправку в избирательное законодательство (законопроект №3485) по увеличению так называемой "женской квоты" до 50%. На практике, это означает, что политические партии при формировании избирательных списков будут обязаны обеспечить в них равное присутствие как мужчин, так и женщин. Предлагаем, чтобы избирательные списки (как общегосударственный, так и территориальный) делились на условные шестерки - по три представителя каждого пола. Сейчас закреплен общий принцип заключается в том, что в каждой пятерке должны присутствовать не менее 2 представителей одного пола", - написала Пидласа.

При этом она опубликовала свое фото из зала Верховной Рады, где запечатлена она одна в окружении коллег - мужчин. Автор поста посетовала на то, что в парламенте мало женщин (20%), хотя в этом созыве их больше, чем во всех предыдущих.

"Это фото - не случайное, а достаточно характерно для сегодняшнего парламента. Среди народных депутатов в основном - мужчины. Хотя в ΙΧ созыве рекордное количество депутаток за все время существования украинского парламента - 87 или чуть более 20% от всего состава", - написала Пидласа.

Также "слуга народа" добавила, что закрепленные в законодательстве избирательные квоты "существуют во многих странах мира, как развитых (Франция, Швеция), так и не очень (Намибия, Никарагуа)".

"Женщины составляют 54% населения нашей страны, но до сих пор их представительство в различных органах власти остается на низком уровне. Надеюсь, нам удастся это изменить", - пишет автор поста и добавляет, что благодаря внесенной в парламент поправке может быть запущен своего рода "социальный трамплин".

"В общем квоты, которые мы предлагаем не только о выборах, как таковые. Это толчок к развитию женского лидерства. После того, как проект закона примут, партии вынуждены будут искать талантливых и профессиональных женщин на местах, которые хотели бы пойти в политику и вкладывать в их развитие", - добавила Роксолана Пидласа.

На инициативу уже отреагировал коллега Пидласой по фракции Максим Бужанский:

"Я всегда с пониманием отношусь к девушкам-народным депутатам, готовым квотировать все на свете ради борьбы за равные права женщин. Более того, приветствую и поддерживаю. Одного не могу понять, как они все время проходят мимо закона о всеобщей воинской обязанности, касающегося только мужчин, а?", - написал политик в своем телеграм-канале.

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