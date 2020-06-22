По состоянию на утро понедельника, 22 июня, под завалами многоэтажки на Позняках, где вчера рванул газ, могут находиться еще двое мужчин.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"По состоянию на сейчас из-под завалов были извлечены тела троих погибших жильцов дома. Вероятно, под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома", — говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба МВД утверждает, что поисково-спасательные работы проводятся беспрерывно и будут продолжаться до последнего обнаружения людей.

Напомним, по словам киевского градоначальника Виталия Кличко, под завалами столичного дома, в котором сегодня утром прогремел разрушительный взрыв, могут находиться от двух до шести человек.

Ранее мы сообщали, что в многоэтажном доме в Киеве, который расположен по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна. В результате взрыва погибли, по меньшей мере, три человека.