Каждый третий украинец (33,5%) жалеет о распаде Советского Союза. При этом половина жителей страны (50,1%), напротив, не жалеет об этом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 24 по 31 мая Киевским международным институтом социологии.

По данным исследования, 35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда. Противоположного мнения придерживается 28% (в 2013 году соотношение было 48% против 18%).

Среди избирателей президента Владимира Зеленского 52,7% не жалеют о распаде СССР, а 28,7% - жалеют. Среди избирателей потенциальных кандидатов на пост президента больше сожалеют о распаде СССР избиратели Юрия Бойко (81,5% жалеют против 9,7%, которые не жалеют), меньше всего - избиратели экс-президента Петра Порошенко (3,8% жалеют и 88,2% не жалеют).

В случае избирателей лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко примерно одинаковое количество жалеют (39,3%) и не жалеют (38,9%) о распаде СССР.

Если на Западе Украины подавляющее большинство населения не жалеют (69% против 15%), то в Центре Украины соотношение - 51% к 32%. На Юге, Востоке и Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР: 41,5-49% в зависимости от региона против 35-39% тех, кто не жалеет.

Также с запада на восток Украины растет часть тех, кто считает, что пребывание в СССР принесло Украине больше пользы (с 18,9% на Западе до 52,1% на Донбассе).

Напомним, больше трети украинцев считают, что радикалы делают все, чтобы развалить страну.

Также мы писали, что в 2018 году в России было зафиксировано наибольшее за 10 лет количество жалеющих о распаде СССР.