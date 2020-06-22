В Киеве третий день подряд снижается число новых пациентов с коронавирусом
По состоянию на утро понедельника, 22 июня, количество зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось на 43 человека. Всего в столице выявили уже 4 368 случаев инфицирования.
Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.
Так, всего с начала эпидемии в Киеве заболели 4 368 человек. Выздоровели от коронавируса 1 391 человек.
По данным Кличкко, вчера заболели:
- 21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет,
- 17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет,
- девушка, которой 17 лет,
- 4 мальчика в возрасте от 4 до 11 лет.
Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах - по 7. В Печерском - 6 подтвержденных случаев за сутки.
Отметим, что число новых случаев коронавируса в Киеве падает третий день подряд. Так, 19 июня сообщалось о 92 новых пациентах, 20-го - о 76, 21-го - о 73.
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 22 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 новый случай заражения.
Также мы сообщали, что Киев и девять областей по состоянию на 21 июня не были готовы к ослаблению карантина.