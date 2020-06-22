По состоянию на утро понедельника, 22 июня, количество зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось на 43 человека. Всего в столице выявили уже 4 368 случаев инфицирования.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Так, всего с начала эпидемии в Киеве заболели 4 368 человек. Выздоровели от коронавируса 1 391 человек.

По данным Кличкко, вчера заболели:

21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет,

17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет,

девушка, которой 17 лет,

4 мальчика в возрасте от 4 до 11 лет.

Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах - по 7. В Печерском - 6 подтвержденных случаев за сутки.

Отметим, что число новых случаев коронавируса в Киеве падает третий день подряд. Так, 19 июня сообщалось о 92 новых пациентах, 20-го - о 76, 21-го - о 73.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 22 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 новый случай заражения.

Также мы сообщали, что Киев и девять областей по состоянию на 21 июня не были готовы к ослаблению карантина.