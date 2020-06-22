В понедельник, 22 июня, в 79-ю годовщину нападения нацистской Германии на СССР бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этот день началось "кровавое столкновение двух тоталитарных режимов".

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Для нас, украинцев, первые выстрелы Второй мировой прозвучали еще в марте 1939 года на Закарпатье. А широкомасштабная война наступила в сентябре 1939 года, когда Гитлер (немецкий диктатор Адольф Гитлер - Ред.) и Сталин (советский диктатор Иосиф Сталин - Ред.) начали делить сферы влияния, согласованные путем тайной дипломатии", - отметил Порошенко.

"22 июня 1941 года наша земля превратилась в территорию кровавого столкновения двух тоталитарных режимов, в результате которого погибли миллионы украинцев", - добавил он.

Также он напомнил, что сегодня отмечается День скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны.

"Гитлер попал в ад 75 лет назад. И в Европе и до сих пор есть политики, которые так же, как и Гитлер, пренебрегают международным правом, отрицают право соседних народов на самостоятельное существование, организуют аншлюс и прикрывают его псевдореферендумом", - написал Порошенко.

Напомним, ранее представители ПЦУ 22 июня вспомнили об агрессии России и не упомянули о Германии.

Также мы писали, что накануне 22 июня Родину-мать в Киеве нарядили в ЛГБТ-символику.