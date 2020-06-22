Сегодня, 22 июня, в день очередной годовщины нападения Германии на Советский Союз, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, где сказал, что не стоит спорить об этой дате.

Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в Facebook.

"В сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиации. А 22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу. 79 лет назад в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев", - сказано в сообщении.

Зеленский заявил, что Украина потеряла во Второй мировой около 10 миллионов человеческих жизней, в результате не родились почти 13 миллионов детей.

"Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией. К сожалению, та война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была "своей", или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. Та война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, который вдохновляет", - написал Владимир Зеленский.

По его словам, Украина будет помнить всех, кто погиб: военных и гражданских, мужчин, женщин и детей.

"Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство. И наш долг - превратить его в мирную и счастливую страну для каждого украинца", - сказано в заявлении.

Напомним, ПЦУ 22 июня вспомнила об агрессии России и не упомянула о Германии.

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