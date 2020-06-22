Киевские спасатели продолжают разбирать завалы многоэтажного дома на Позняках, где днем ранее взорвался газ. Планируется, что работы будут завершены уже к вечеру, 22 июня.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook.

"Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы для того, чтобы спасти жизни людей. До вечера планируется завершить эти работы", - уверяет чиновник.

Кроме того, как утверждает Геращенко, секция 10-этажного дома, где произошел взрыв, восстановлению не подлежит, в связи с чем ее будут демонтировать.

"Секция десятиэтажного дома, в котором произошел взрыв, в котором находится 40 квартир, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Ее придется аккуратно демонтировать, без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома. Сейчас несущий каркас держится только за счет специальных тросов, скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты", - уточнил Антон Геращенко.

Ранее "Страна" писала, что пострадавшим людям предоставили интернат №20, расположенный на Харьковском шоссе.

Мы также сообщали, что при взрыве погибли минимум три человека. Их тела обнаружили спасатели под завалами.