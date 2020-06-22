Президент США Дональд Трамп якобы требовал от властей Японии увеличить расходы на содержание американских военных баз до $8 млрд в год.

Об этом идет речь в скандальной книге экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона - "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома".

Болтон утверждает, что якобы передавал такое требование Токио по поручению Трампа в июле 2019 года. Президент США грозил полным выводом американских военных из Японии в случае отказа, как передает Gazeta cо ссылкой на японское агентство Киодо Цусин.

Как сообщала "Страна", ранее Дональд Трамп заявил, что готовящаяся к выходу книга экс-советника по нацбезопасности Болтона состоит из лжи и фальшивок.

Напомним, что кроме непосредственно президента США Болтон, в своей книге о работе в Белом доме, также подставил и госсекретаря Майкла Помпео.