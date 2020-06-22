Группа археологов отыскала памятник эпохи неолита, которому более 4,5 тыс. лет, в трех километрах от Стоунхенджа. Это шахты, которые вырыты по кольцу вокруг поселения Даррингтон-Уоллс, где жили строители Стоунхенджа.

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает пресс-служба BBC News.

Как отмечается, круг образованный шахтами имеет диаметр 2 км. Диаметр каждой шахты - более 10 метров, а глубина - 5 метров. В данный момент найдено около 20 шахт.

Исследователи рассказали, что анализ пород, взятых в шахтах, дает доступ к богатому архиву ранее неизвестной информации об этом ландшафте и о том, что в этой местности происходило на протяжении последних 4 000 лет. Также они рассчитывают узнать больше о жизни и верованиях строителей Стоунхенджа.

Археологи полагают, что шахты обозначали границы священной зоны, связанной со строящимся кольцом мегалитов.

В исследовании участвовали сотрудники университетов Глазго, Бирмингема, Сент-Эндрюсского и Уорикского университетов, а также университета Уэльса Святой Троицы и Святого Давида. Об их открытии было объявлено в День летнего солнцестояния, в день традиционного праздника в Стоунхендже, который в 2020 году отменили из-за коронавируса.

Стоунхендж - мегалитическое святилище в форме кольцевых и подковообразных конструкций, датируемых 2440-2100 годами до нашей эры, сооруженное на рвах и валах, датированных 3020-2910 годами до нашей эры.

Считается, что Даррингтон-Уоллс возник во время строительства святилища, селение было окружено заградительным валом, а дома в нем строились из дерева с глиняными полами. В период расцвета в селении могло быть до 1000 домов, а всего в нем люди могли жить на протяжении примерно 500 лет, где-то между 2800 и 2100 годами до нашей эры.

Напомним, в начале прошлого года в Шотландии заявили об обнаружении похожего на Стоунхендж каменного круга возрастом 4,5 тысячи лет. Оказалось, его построил местный фермер.

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