Утром в понедельник, 22 июня, Украина начала пропуск машин через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Так, по состоянию на 10:30 первые две машины уже прибыли на пункт пропуска со временно оккупированной территории и начали проходить процедуру пересечения линии разграничения.

В Донецкой ОГА сообщили, что на пункте пропуска всем прибывающим меряют температуру, также въезжающих опрашивают на предмет контакта с больными Covid-19.

"Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации", - сказано в сообщении.

Между тем, согласно постановлению Кабмина № 477 от 12 июня, требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих со временно оккупированных территорий на Донбассе и из Крыма, было отменено.

Через пункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе начали пропускать авто. Фото: dn.gov.ua

Напомним, в "ДНР" решили открыть пункт пропуска "Еленовка", расположенный за украинским КПВВ "Новотроицкое", с понедельника, 22 июня. С этого дня разрешен выезд граждан на территорию Украины, въезд обратно обещают позволить с 25 июня.

Также "Страна" разбиралась, как "ДНР" и "ЛНР" открывают пункты пропуска с Украиной.