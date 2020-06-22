За минувшие сутки трое военнослужащих Вооруженных сил Украины заразились коронавирусом, всего в украинской армии по состоянию на 22 июня Covid-19 болеют 143 человека.

Об этом в Facebook сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Так, на 10:00 22 июня в ВСУ 143 человека болеют коронавирусной болезнью. Всего за время пандемии выздоровели 264 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 420 человек, у 14 из них ее срок завершается в течение трех суток.

За прошедшие сутки в украинской армии зарегистрировано 3 новых случая заболевания Covid-19. Все трое зараженных находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы (Ровенская область - 1 человек и Житомирская - 2 человека). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине за прошлые сутки коронавирусом заболел 681 человек.

Также мы писали, что 19 июня в украинской армии зафиксировали пятый летальный случай коронавируса.