Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что в правительстве считают необходимым провести массовые проверки заведений общественного питания и общественного транспорта.

Предварительно это планируется сделать на этой неделе, в сроки - с 22 по 28 июня.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Считаю, что необходимы массовые проверки. По меньшей мере 10 000 проверок Госпродпотребслужбы за соблюдением установленных норм заведениями общественного питания должны быть осуществлены", - сказал он.

По мнению Чернышова, "возобновление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий".

Ранее "Страна" рассказывала, какие рекомендации дал Кабмин украинскому бизнесу на время карантина в постановлении.

Напомним, решение продлить карантин, который должен был завершиться 22 июня, правительство приняло 17 июня.