Во время карантина в Украине организации молодежной сферы и сферы национально-патриотического воспитания не могут предоставлять услуги по проживанию или функционировать в качестве детских оздоровительных учреждений.

Об этом сказано в постановлении главного государственного санитарного врача №37 от 20 июня, обнародованном на сайте Минздрава.

Так, согласно рекомендациям Минздрава по работе предприятий, учреждений, организаций молодежной сферы и сферы национально-патриотического воспитания, перед началом рабочего дня всем сотрудникам указанных учреждений необходимо пройти термометрию. Если у кого-то температура окажется выше 37,2 градуса или обнаружатся признаки острого респираторного заболевания - их к работе не допустят.

В заведениях нужно будет организовать места для обработки рук спиртосодержащим антисептиком. При проведении мероприятий в помещениях разрешается пребывание не более 1 человека на 5 кв. м, одновременно в одном помещении может находиться не более 10 человек (включая работников заведения).

В помещениях нужно находиться исключительно в масках или респираторах. Запрещено предоставление услуг по проживанию. Также запрещено использование многоразовых полотенец, размещение в доступности для посетителей печатной продукции, использование настольных игр, книг, общей канцелярской продукции, использование при проведении мероприятий методов, которые предусматривают физический контакт между участниками.

Администрация заведения должна обеспечить запас средств индивидуальной защиты для работников минимум на 5 дней, дезинфекцию поверхностей и влажную уборку помещений каждые два часа, постоянное наличие жидкого мыла и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом заболел 681 украинец.

Также мы писали, что в Одессе ужесточили карантин и ввели запрет на мероприятия и работу детских учреждений отдыха.