В Украине коронавирус продолжает собирать новые жертвы. Фото: Страна

Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавируса по областям Украины по состоянию  на понедельник, 22 июня.

Итак, статистика распространения коронавируса по регионам на 22 июня:

  • Винницкая обл. — 1660 (1014 выздоровели);
  • Волынская обл. — 1852 (548 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. — 1042 (776 выздоровели);
  • Донецкая обл. — 362 (145 выздоровели);
  • Житомирская обл. — 1270 (633 выздоровели);
  • Закарпатская обл. — 2149 (842 выздоровели);
  • Запорожская обл. — 555 (391 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. — 2056 (1071 выздоровел);
  • Киев — 4368 (1391 выздоровели);
  • Киевская обл. — 2208 (1100 поправились);
  • Кировоградская обл. — 627 (508 выздоровели);
  • Луганская обл. — 72 (53 выздоровели);
  • Львовская обл. — 3980 (674 выздоровели);
  • Николаевская обл. — 366 (265 выздоровели);
  • Одесская обл. — 1304 (551 выздоровел);
  • Полтавская обл. — 293 (262 выздоровели);
  • Ровенская обл. — 2963 (1526 выздоровели);
  • Сумская обл. — 258 (182 выздоровели);
  • Тернопольская обл. — 1728 (1073 выздоровели);
  • Харьковская обл. — 1811 (872 выздоровели);
  • Херсонская обл. — 188 (175 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. — 622 (492 выздоровели);
  • Черкасская обл. — 603 (393 выздоровели);
  • Черновицкая обл. — 4357 (1574 выздоровели);
  • Черниговская обл. — 480 (131 выздоровел).

Карта распространения коронавируса в Украине. Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 22 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 новый случай заражения.

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