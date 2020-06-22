Минздрав показал свежую статистику коронавируса по регионам Украины на 22 июня
Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавируса по областям Украины по состоянию на понедельник, 22 июня.
Итак, статистика распространения коронавируса по регионам на 22 июня:
- Винницкая обл. — 1660 (1014 выздоровели);
- Волынская обл. — 1852 (548 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 1042 (776 выздоровели);
- Донецкая обл. — 362 (145 выздоровели);
- Житомирская обл. — 1270 (633 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 2149 (842 выздоровели);
- Запорожская обл. — 555 (391 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 2056 (1071 выздоровел);
- Киев — 4368 (1391 выздоровели);
- Киевская обл. — 2208 (1100 поправились);
- Кировоградская обл. — 627 (508 выздоровели);
- Луганская обл. — 72 (53 выздоровели);
- Львовская обл. — 3980 (674 выздоровели);
- Николаевская обл. — 366 (265 выздоровели);
- Одесская обл. — 1304 (551 выздоровел);
- Полтавская обл. — 293 (262 выздоровели);
- Ровенская обл. — 2963 (1526 выздоровели);
- Сумская обл. — 258 (182 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 1728 (1073 выздоровели);
- Харьковская обл. — 1811 (872 выздоровели);
- Херсонская обл. — 188 (175 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 622 (492 выздоровели);
- Черкасская обл. — 603 (393 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 4357 (1574 выздоровели);
- Черниговская обл. — 480 (131 выздоровел).
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 22 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 новый случай заражения.