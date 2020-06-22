"ДНР" и Украина 22 июня синхронно открыли пункт пропуска Еленовка-Новотроицкое на Донбассе.

Сначала сепаратисты будут только выпускать людей. С 25 июня обещают начать впускать и со стороны Киева - правда, только на ряде непростых условий, о которых "Страна" уже рассказывала.

Пункт пропуска в Еленовке (территория "ДНР") должен работать с 09:00 до 18:00. В соцсетях пишут, что с утра власти "республики" уже пропустили первые пять машин. А у блок-поста стоят очереди - около 70 машин и 50 человек пешей очереди. Об этом сообщают пользователи донецких соцсетей.

"Муж в очереди . Перед ним около 70 авто. Связи нет. Иногда проскакивают смс. Пишет, что Украина принимает и движ начался", - пишет одна из жительниц "республики".

В Донецкой ОГА сегодня с утра сообщили, что готовы пропускать въезжающих со стороны "ДНР". Но утверждают, что пока никто с той стороны еще не приехал. Хотя еще вчера штаб ООС отрицал возможность открытия КПВВ, однако сегодня он уже заработал.

"Службы, задействованные в КПВВ Новотроицкое, находятся в полной готовности для пропуска людей, но по состоянию на 9:00 с временно неподконтрольной территории не прибыл ни один человек" - говорится в сообщении на сайте облгосадминистрации.

Также там сообщают, что на месте присутствуют спасатели и медики. А на выезде с подконтрольной территории в очереди есть с десяток автомобилей.

Въезжающим будут измерять температуру и пропускать только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома" или обсервации. Это не будет касаться тех, кто прибывает для сдачи ВНО.

Напомним, на прошлой неделе "ДНР" заявила, что откроет пункт пропуска "Еленовка" в одностороннем порядке с 22 июня и будет пускать людей пока только на выезд. Украина же заявляла, что единственный КПВВ, который будет открыт - это Марьинка. Но в последний момент согласилась запускать людей.

Ранее Киев также в одностороннем порядке открыл КПВВ "Марьинка", однако Донецк оставил аналогичный пункт пропуска закрытым.

Ранее мы писали, что КПВВ Станица Луганская на границе с "ЛНР" заработал с 19 июня.

Также мы писали, на каких условиях будут открывать пункты пропуска в луганской и Донецкой области.