Авиакомпания Ryanair возобновила рейсы в Украину. Скриншот: t.me/ryanairnews

С воскресенья, 21 июня, авиакомпания Ryanair возобновила рейсы в Украину. В Киев уже прибыли первые самолеты из Мадрида и Барселоны. 

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба авиакомпании. 

"Мадрид, Барселона и Берлин - это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 маршрутов из Украины", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Авиакомпания Ryanair возобновила рейсы в Украину. Скриншот: Telegram-канал авиакомпании

Напомним, Польша отказалась от возобновления авиасообщения с Украиной до 30 июня.

Так же мы писали, что Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной до конца июня.

Ранее "Страна" сообщала, что авиакомпании США могут не пустить на борт самолета пассажиров без маски.

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