С воскресенья, 21 июня, авиакомпания Ryanair возобновила рейсы в Украину. В Киев уже прибыли первые самолеты из Мадрида и Барселоны.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Мадрид, Барселона и Берлин - это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 маршрутов из Украины", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Напомним, Польша отказалась от возобновления авиасообщения с Украиной до 30 июня.

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