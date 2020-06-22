В понедельник, 22 июня, в Одессе усиливаются карантинные мероприятия, введенные на фоне роста количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Одессы.

"С целью противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 на территории города Одессы, учитывая постановление Кабинета министров Украины от 17 июня 2020 года № 500, комиссия ТЭБ и ЧС исполнительного комитета Одесского городского совета приняла решение об усилении карантинных ограничений на территории города Одессы с 22 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня в Одессе запрещается:

пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;





пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;





посещение учреждений образования ее соискателями в группах больше 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания;





проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и иных) мероприятий с участием более одного лица на 5 кв. метров площади здания или территории;





деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;





осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Кроме того, владельцам пляжей и ресторанов напомнят о том, что они обязаны обеспечить соблюдение безопасной дистанции посетителями.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 22 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 новый случай заражения.