В понедельник, 22 июня, в 79-летнюю годовщину нападение нацистов на СССР, в ПЦУ решили вспомнить про это без упоминания агрессии Германии, но с упоминанием России. Также там заявили про поминание всех жертв и "предосторожность для всех поколений".

"Мы молитвенно вспоминаем всех тех, чьи жизни были отобраны, изуродованы или уничтожены в одной из крупнейших войн ХХ века. И война, начавшаяся задолго до 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года, перенесла новую волну страданий и смерти, болезненный шрам навсегда остался не только в нашей, но и в мировой истории, и этот шрам должен напоминать вам о злобной войне и служить предосторожностью для всех поколений", - говорится в опубликованном сообщении пресс-службы этой организации. Также там констатировали, что война это великое зло, это смерть и страдания, разрушение и потеря, слезы и боль.

При этом там заявили, что "в XXI веке, нас снова постигло зло войны, а теперь из-за вооруженной агрессии России". В ПЦУ добавили, что чтут память всех жертв войны в Украине и "молятся Богу, чтобы помочь нам установить мир и единство в нашей стране".

Мы разбирались, посадят ли Порошенко за Томос и создание ПЦУ. Экс-президент сообщил, что ГБР открыло на него дело по разжиганию межрелигиозной вражды.

В самой ПЦУ обеспокоились уголовными делами против Порошенко.