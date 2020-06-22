В воскресенье, 21 июня, власти Испании решили открыть границу для туристов, несмотря на то, что ввели ранее тройной контроль на границе из-за эпидемии коронавируса.

Примечательно, что Украины нет в списке стран, гражданам которых разрешен въезд, передает DW.

Так, въезд в страну разрешен гражданам из зоны Шенгена. Тем не менее, граница с Португалией остается закрытой до 1 июля.

А поскольку Украина находится в списке третьих стран, граждане нашей страны не смогут посетить Испанию.

Ранее ожидалось, что свои границы Испания начнет открывать уже с 1 июля.

Напомним, недавно испанский Кабмин распорядился штрафовать людей, которые будут появляться в общественных местах без маски, на 100 евро.