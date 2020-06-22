Актер Михаил Ефремов, который 8 июня устроил в Москве масштабное смертельное ДТП, сел за руль, употребив алкоголь, потому что ему позвонил друг из Украины, который не мог попасть к своим родственникам, попавшим в московскую больницу.

Об этом со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева сообщает "Собеседник".

Так, по данным стороны защиты, в день, когда произошло ДТП, был православный праздник, поэтому актер и выпил. Однако уже после этого ему позвонил некий друг из Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу в Москве и находятся в тяжелом состоянии. Границы между странами из-за карантина закрыты, поэтому друг попросил Ефремова съездить в больницу и помочь по возможности.

"Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", - сказал Пашаев.

Адвокат также опроверг версию, согласно которой артист выпил из-за признания дочери Анны Марии в том, что она - небинарная персона и у нее есть девушка.

Напомним, адвокаты Ефремова больше не будут предлагать деньги семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.