В Дубае решили возобновить прием иностранных туристов с 7 июля. Такое решение приняли в Верховном комитете страны по управлению кризисами и стихийными бедствиями.

Новое решение поддержали протоколами и мерами профилактиками, обеспечивающими сохранение здоровья и благополучия пассажиров, вылетающих из аэропортов Дубая и прибывающих в него, сообщает издание "РЭ".

Также резиденты ОАЭ могут начать путешествовать в любые страны, начиная с 23 июня 2020 года, при условии, что иностранные государства готовы принять их. При этом они обязаны соблюдать правила безопасности и профилактики коронавируса, установленных иностранными государствами на их территориях.

Как сообщала "Страна", США опубликовали правила въезда для граждан Украины.

Напомним фото с туристами на фоне токсичного танкера Delfi на пляже "Дельфин" в Одессе.