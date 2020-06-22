После мовного скандала с украинской сетью McDonald's, которая отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке, с аналогичной позицией выступила сеть ресторанов "Львовские круассаны".
Здесь заявили, что позиция украинского языка всегда была принципиальной для компании. И удалили русский язык из терминалов самообслуживания и меню.
"Страна" собрала все, что известно про решение "пекарни счастья" и реакции на него.
Lviv Croissants на английском и польском, но без русского
О своей принципиальности "без русского языка в меню" Lviv Croissants заявили еще 19 июня на странице в соцсети Фейсбук. И даже объяснили все пошагово.
Исходя из поста, в ресторане вынуждены были установить бесконтактные терминалы обслуживания гостей. Это одно из требований правительства для работы заведений общепита в условиях эпидемии коронавируса. Да вот незадача: по умолчанию в заводских настройках прописано 4 языка обслуживания (английский, польский, русский и украинский).
Тянуть с установкой терминалов не стали, и установили их без изменений, а уже через какое-то время, "подкрутив" заводские настройки, убрали из меню русский язык.
"Далее все просто. Русского - в наших терминалах самообслуживания нет", - победно заявили в Lviv Croissants.
Зато есть польский и английский.
При этом на сайте компании указаны два языка - английский и украинский.
То есть по факту "Львовские круассаны" даже переплюнули Макдоналдз, который не убирал русский язык из терминалов, поскольку его там и не было. Но после скандала с "Маком" "Круассаны" решили проявить принципиальную позицию и показательно изжить русский язык из своего обслуживания.
Что вызвало неоднозначную реакцию в Украине.
Баттл под заявлением "Круассанов"
В комментариях к посту львовской пекарни мнения людей разделились. Одни - рассыпались в комплиментах на украинском языке, другие напомнили еще одно правило заведения - кассиры обязаны переходить на язык клиента да и законность Конституции еще никто не отменял.
"Та все будет. Персонал прекрасно переходит на русский", "В 90% случаев - это русский язык", - пишут в комментариях заведению.
На что Lviv Croissants отвечает, что "согласно стандартам сети - кассир здоровается на украинском языке, а потом при необходимости переходит на язык Гостя".
В таком случае выходит, что при установке бесконтактных терминалов, заведение общепита нарушило свои собственные стандарты.
Часть пользователей уверены, что для "Львовских круассанов" украинский язык - пиар, чтобы засветиться на фоне мовного скандала с "Макдоналдсом".
Тем более что в крупных городах Украины появляются Croissants Drive, чем-то напоминающие МакДрайв.
Правда, далеко не всем такой пиар пришелся по душе.
"Да они просто пиарятся. Я посмотрю, как у нас в Днепропетровске уберут русский из терминала!", - пишет Дима Григоренко.
Екатерина Александровна уверена: "Любовь к Украине проявляется не за счёт подавления и принуждения разговаривать на каком-либо языке, а в отношении самих граждан к своей родной земле, в желании оставлять мусор за собой на природе, хамству повсеместному".
При этом другие посетители жалуются, если слышат от работников пекарни русский язык. За информацию о таком "преступлении" в заведении на Контрактовой в Киеве руководство заведения обещало принять меры:
"Спасибо, что написали нам об этом. Уже передаем предупреждение руководству пекарни".
Но в основном недоумение пользователей базируется на однобокой позиции "Львовских круассанов". Мол, если убрали русский язык, зачем оставили польский?
"Хорошая позиция, но... какая-то немного однобокая. Если вы так сильно ратуете за украинский язык, может следует оставить в терминалах только украинский язык!....", - не понимают пользователи.
Комментируют ситуацию с "Круассанами" и блогеры.
"Статью 10 Конституции Украины изучите", - пишет блогер Александр Скубченко, который напоминает о статье, гарантирующей свободное развитие и защиту русскому языку.
"Русский язык всегда был и будет, а вот Lviv Croissants никогда не было и, скорее всего, скоро не будет", - заявляет глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"Ходят слухи, что вслед за Казанским в Трехстороннюю контактную группу возьмут пиарщиц из МакДоналдса и СкайАп, а также сммщика Львовских круассанов", - шутит блогер Денис Гороховский, говоря о том, что со стороны Украины в ТКГ заседают непримиримые националисты.
Заведения, нетерпимые к русскому
Тенденция нежелания "обслуживать на русском" началась даже не с "Макдональдса". Так, например, "Укрэксимбанк" удалил русский язык из меню банкоматов в 2018 году.
Также на днях мы писали о том, как глава отдела по связям с общественностью авиакомпании SkyUp Airlines Ольга Ткаченко предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию. Таким образом пиарщица поддержала политику McDonald's по языковой дискриминации украинцев.
"Если у гражданина Украины, говорящего в быту на любом языке, проблема с тем, что к нему в Украине обращаются по-украински, значит он выбрал не ту страну для гражданства. И, значит, надо менять страну гражданства. Без вариантов", - сказала сотрудница SkyUp.
Остается только наблюдать, какие компании вслед за "Львовскими круассанами" и McDonald’s пойдут по пути "изничтожения" русского языка и как это скажется на их бизнесе.