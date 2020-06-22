После мовного скандала с украинской сетью McDonald's, которая отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке, с аналогичной позицией выступила сеть ресторанов "Львовские круассаны".

Здесь заявили, что позиция украинского языка всегда была принципиальной для компании. И удалили русский язык из терминалов самообслуживания и меню.

"Страна" собрала все, что известно про решение "пекарни счастья" и реакции на него.

Lviv Croissants на английском и польском, но без русского

О своей принципиальности "без русского языка в меню" Lviv Croissants заявили еще 19 июня на странице в соцсети Фейсбук. И даже объяснили все пошагово.

Исходя из поста, в ресторане вынуждены были установить бесконтактные терминалы обслуживания гостей. Это одно из требований правительства для работы заведений общепита в условиях эпидемии коронавируса. Да вот незадача: по умолчанию в заводских настройках прописано 4 языка обслуживания (английский, польский, русский и украинский).

Тянуть с установкой терминалов не стали, и установили их без изменений, а уже через какое-то время, "подкрутив" заводские настройки, убрали из меню русский язык.

"Далее все просто. Русского - в наших терминалах самообслуживания нет", - победно заявили в Lviv Croissants.

Зато есть польский и английский.

При этом на сайте компании указаны два языка - английский и украинский.

То есть по факту "Львовские круассаны" даже переплюнули Макдоналдз, который не убирал русский язык из терминалов, поскольку его там и не было. Но после скандала с "Маком" "Круассаны" решили проявить принципиальную позицию и показательно изжить русский язык из своего обслуживания.

Что вызвало неоднозначную реакцию в Украине.

Баттл под заявлением "Круассанов"

В комментариях к посту львовской пекарни мнения людей разделились. Одни - рассыпались в комплиментах на украинском языке, другие напомнили еще одно правило заведения - кассиры обязаны переходить на язык клиента да и законность Конституции еще никто не отменял.

"Та все будет. Персонал прекрасно переходит на русский", "В 90% случаев - это русский язык", - пишут в комментариях заведению.

На что Lviv Croissants отвечает, что "согласно стандартам сети - кассир здоровается на украинском языке, а потом при необходимости переходит на язык Гостя".

В таком случае выходит, что при установке бесконтактных терминалов, заведение общепита нарушило свои собственные стандарты.

Часть пользователей уверены, что для "Львовских круассанов" украинский язык - пиар, чтобы засветиться на фоне мовного скандала с "Макдоналдсом".

Тем более что в крупных городах Украины появляются Croissants Drive, чем-то напоминающие МакДрайв.

Правда, далеко не всем такой пиар пришелся по душе.

"Да они просто пиарятся. Я посмотрю, как у нас в Днепропетровске уберут русский из терминала!", - пишет Дима Григоренко.

Екатерина Александровна уверена: "Любовь к Украине проявляется не за счёт подавления и принуждения разговаривать на каком-либо языке, а в отношении самих граждан к своей родной земле, в желании оставлять мусор за собой на природе, хамству повсеместному".

При этом другие посетители жалуются, если слышат от работников пекарни русский язык. За информацию о таком "преступлении" в заведении на Контрактовой в Киеве руководство заведения обещало принять меры:

"Спасибо, что написали нам об этом. Уже передаем предупреждение руководству пекарни".

Но в основном недоумение пользователей базируется на однобокой позиции "Львовских круассанов". Мол, если убрали русский язык, зачем оставили польский?

"Хорошая позиция, но... какая-то немного однобокая. Если вы так сильно ратуете за украинский язык, может следует оставить в терминалах только украинский язык!....", - не понимают пользователи.

Комментируют ситуацию с "Круассанами" и блогеры.

"Статью 10 Конституции Украины изучите", - пишет блогер Александр Скубченко, который напоминает о статье, гарантирующей свободное развитие и защиту русскому языку.

"Русский язык всегда был и будет, а вот Lviv Croissants никогда не было и, скорее всего, скоро не будет", - заявляет глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Ходят слухи, что вслед за Казанским в Трехстороннюю контактную группу возьмут пиарщиц из МакДоналдса и СкайАп, а также сммщика Львовских круассанов", - шутит блогер Денис Гороховский, говоря о том, что со стороны Украины в ТКГ заседают непримиримые националисты.

Заведения, нетерпимые к русскому

Тенденция нежелания "обслуживать на русском" началась даже не с "Макдональдса". Так, например, "Укрэксимбанк" удалил русский язык из меню банкоматов в 2018 году.

Также на днях мы писали о том, как глава отдела по связям с общественностью авиакомпании SkyUp Airlines Ольга Ткаченко предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию. Таким образом пиарщица поддержала политику McDonald's по языковой дискриминации украинцев.

"Если у гражданина Украины, говорящего в быту на любом языке, проблема с тем, что к нему в Украине обращаются по-украински, значит он выбрал не ту страну для гражданства. И, значит, надо менять страну гражданства. Без вариантов", - сказала сотрудница SkyUp.

Остается только наблюдать, какие компании вслед за "Львовскими круассанами" и McDonald’s пойдут по пути "изничтожения" русского языка и как это скажется на их бизнесе.