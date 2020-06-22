Воздух в якутском городе Верхоянск, который известен как северный полюс холода нашей планеты, прогрелся до 38 градусов выше нуля.

Об этом сообщает начальник якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик, передают "РИА Новости".

Так, похожий температурный рекорд – 38,3 градуса, был зафиксирован в Якутии в 2010-м году. Причиной столь теплой погоды Маршалик называет континентальный климат Якутии и мощный антициклон с Востока.

"По данным метеостанции в городе Верхоянск Верхоянского района, плюс 38 градусов зафиксировано 20 июня. Подобный абсолютный максимум (38,3) у нас был в 2010 году в городе Якутске. Причина в резко континентальном климате Якутии – зимой морозы до минус 60 и ниже, летом жара до плюс 30 и выше… Кроме того, на севере республики господствует антициклон, который пришел с Востока. Но уже скоро все встанет на свои места. Жара отступит, начиная с 26-27 июня там будет смещаться очень холодный циклон. В Верхоянье довольно прилично похолодает – до плюс 15 градусов, возможно, будут осадки в виде мокрого снега", - сказала она.

Напомним, погода в Украине на этой неделе будет жаркой и дождливой, а под конец возможно небольшое похолодание.

Также "Страна" рассказывала, что в понедельник, 22 июня, практически на всей территории Украины ожидаются грозы со шквалами и градом. Непогода обойдет стороной только восток страны.