Предлагаем гороскоп на вторник, 23 июня, для всех знаков Зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овны, хорошие новости уже близко, осталось совсем немного подождать и сможете разрешить ряд проблемных вопросов, которые вас волнуют. Сегодня вы будете склонны больше мечтать и анализировать, чем действовать. Старайтесь не давать обещаний, которые будет трудно выполнить.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам желательно подготовиться к переменам. Можно сменить тактику и темп действий. Звезды советуют ориентироваться на методы того, кто для вас является авторитетом. Подумайте, как ваш идеал поступил бы на вашем месте.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецов сегодня посетят оригинальные идеи, которые помогут избавиться от неопределенности. Появится шанс обрести новых друзей или возобновить отношения со старыми. Вечером понадобится смена обстановки и моральная поддержка.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам желательно собраться с мыслями, чтобы не воспринимать неприятности как катастрофу. Это временные трудности, разрешение которых позволит по-новому ощутить радостные и счастливые моменты. Звезды предупреждают, что тревога - это нормальное явление. Ее можно обуздать в творчестве.

Лев (23.07 - 23.08)

В целом день будет комфортным, если не планировать никакие публичные мероприятия. Лучше посвятить день укреплению общего эмоционального фона и прогулке на свежем воздухе. Будьте осторожны в деловых вопросах, не привлекайте к решению финансовых проблем родственников.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодняшний день может потребовать от вас ограничений и дисциплины. В противном случае вы можете упустить важные новости или смену тенденций в профессиональной сфере. К счастью, звезды ставят на то, что сегодня вы проявите эмоциональную устойчивость в разрешении конфликтов.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весам будет непросто добиться эмоционального равновесия. Для вас на первом месте окажется чувство долга, а не личного счастья. В любом случае, для разрешения непростой ситуации потребуется крепкое здоровье, которое во многом зависит от образа жизни.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня удастся избежать многих проблем благодаря своему чутью и удачному моменту. Успех ожидается там, где вы сможете продемонстрировать свой характер, художественные таланты и чувство юмора. День идеально подходит для укрепления личного авторитета.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня у Стрельцов может проявиться давняя эмоциональная привязанность к людям или местам, приоритетом станут нематериальные ценности и мечты. От природы общительные представители знака захотят провести день в уединении. Звезды советуют подходить взвешенно к решению проблем.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам может помешать оптимистично взглянуть на будущее только состояние здоровья или текущих дел. Даже несмотря на некоторые положительные изменения, может преобладать критика по отношению к себе или окружению. Сегодня есть шанс прояснить ситуацию, если взять себя в руки.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев может наполнять неясная печаль, связанная с прошлым. Даже в кругу общения вы можете ощущать внутреннее одиночество. Не стоит уходить в себя надолго, предаваясь раздумьям и философским мыслям. Совсем скоро вы получите известия, которые все расставят по своим местам.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыб могут ожидать некоторые сомнения. Проследите, что именно вызывает чувство тревоги и смело беритесь за составление профессионального плана на ближайшее будущее. Звезды уверены, что сегодня - лучшее время для этого.

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