С понедельника, 22 июня, открылся первый пункт пропуска с т.н. "ДНР". Со стороны Донецка заработал КПВВ Еленовка, со стороны Киева - КПВВ Новотроицкое, которые были зарыты с марта из-за карантина. И это пока единственный работащий коридор.

Да и на нем о прежнем режиме говорить рано.

С сегодняшнего дня будут пропускать тех, кто выезжает на территорию Украины. Въехать в "ДНР" тем, у кого есть прописка, можно будет с 25 июня, предварительно заполнив заявку.

И на украинских блокпостах, и на "днровских" пересекающих уведомляют, что они должны будут изолироваться или уйти в обсервацию на две недели.

В "ЛНР" пункт пропуска Станица Луганская открыли с 19 июня. Там выпускают всех, впускают обладателей местной прописки. Но граница между "ЛНР" и "ДНР" пока закрыта. Из "ДНР" пускают только лиц с луганской пропиской.

Собрали информацию о том, как пропускали в первый день, а также кто и на каких условиях может пересечь линию разграничения в Донецкой области.

Как открыли пункты пропуска с "ДНР" 22 июня

В Донецкой облгосадминистрации отчитались, что с утра все службы на КПВВ Новотроицкое, находились в полной готовности для пропуска людей, но по состоянию на 9:00 с временно неподконтрольной территории не прошел ни один человек.

КПВВ Новотроицкое перед возобновлением работы. Фото: Донецкая ОГА

На месте находились спасатели и медики. На выезде с подконтрольной Украине территории в очереди было с десяток автомобилей.

Позже на украинский блокпост стали прибывать со стороны Донецка. Пересекающим линию разграничения измеряли температуру и спрашивали, контактировали ли они с больными коронавирусом. Далее прибывших (кроме тех, кто едет сдавать ВНО) пропускали при условии, что они согласны самоизолироваться на две недели с использованием приложения контроля перемещений - "Дій вдома" либо же отправиться на обсервацию.

КПВВ Новотроицкое 22 июня. Фото: Донецкая ОГА

Пользователи донецких соцсетей сообщали, что у блокпоста в Еленовке к 9 утра со стороны "ДНР" в очереди было около 70 машин и 50 человек пешей очереди.

"Муж в очереди . Перед ним около 70 авто. Связи нет. Иногда проскакивают смс. Пишет, что Украина принимает и движ начался", - пишет одна из жительниц "республики".

Около 10 утра появились сообщения о первых проехавших машинах. Также сообщалось, что первыми ДНР пропускали людей с детьми. Пропускали и пеших.

Пользователи соцсетей делились, что перед въездом на КПВВ Еленовка нужно было заполнить анкету. В частности, в ней нужно было указать такие данные: место работы, адрес проживания, телефон, данные о транспортном средстве (модель, марка, номер машины). Пояснить откуда и куда прибываете, где находились, какое время и по какой причине. А также есть ли у пересекающих паспорт РФ или "ДНР". Пенсионеры должны указать, где они получают пенсию.

Фото: vk.com

Также в соцсетях пишут, что в Еленовке те, кто не успел пройти за день, настроен ночевать.

"Люди сидят прямо на земле вдоль дороги, сами пишут списки с перекличками" - пишут пользователи.

И что за день пропустили только 11 машин, на завтра остаются ночевать 108 машин, составляют списки очереди.

Фото: vk.com

Журналист Дмитрий Дурнев пишет, что сегодня КПВВ Новотрицкое в сторону "ДНР" пересекли три пенсионера, но там их не пропустили, поскольку въезд Донецк разрешит только с 25 июня.

Они шли пешком к Еленовке почти три часа, поскольку автобусы в "нулевой зоне" не ходят. При этом на Новотроицком они подписали бумагу, что. если их не пропустят в "ДНР", то им нужно будет уйти на обсервацию, когда они вернутся. А в Еленовке им сообщили, что, чтобы их пропустили предварительно нужно подать заявление с отсканированными документами на электронную почту или в Telegram.

Также в сети пишут, что автомобилистам в Еленовке предлагают сдать "днровские" номера в платную камеру хранения либо передать провожающим перед въездом на подконтрольную Украине территорию.

Как и кого будут впускать в "ДНР" с 25 июня

Пока пропускают только тех, кто выезжает на территорию Украины. При этом в указе главы т.н. "ДНР" от 21 июня говорится, что выехать можно при условии обязательного подписания уведомления о невозможности въезда (возвращения) до улучшения эпидемической обстановки. То есть пока обратно в "ДНР" выехавших не пустят.

С 25 июня обещают разрешить въезд в Донецк. Сначала - по спискам, потом категории людей, которые особо нуждаются в проезде.

Формированием списков занимается Штаб по предупреждению коронавируса. Чтобы попасть в список на въезд в "ДНР" нужно предварительно написать заявление с указанием основания для въезда и копиями подтверждающих личность документов в электронном виде через телеграм канал "ДНР: Штаб по предупреждению коронавируса" либо на адрес электронной почты: zdorovoedvizhenie@oddr.info. Заявки рассматривают до 10 рабочих дней.

В списки обещают включить при наличии уважительных обоснований. Среди них - прохождение лечения, обучения на территории "ДНР", выезд на работу, уход за больным, воссоединение с семьей.

Также въезжающие обязуются пройти двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях "ДНР".

Образец заявления

Почему работает только один КПВВ?

Сегодняшнему открытию Еленовки предшествовала целая политическая эпопея между Киевом и Донецком.

Сначала Украина в одностороннем порядке открыла пунт пропуска Марьинка. Однако "ДНР" отказалась открывать его со своей стороны - мотивируя тем, что это создаст коронавирусную угрозу на границе.

И, хотя о такой позиции сепаратистов было известно, одностороннее решение Украины создало очереди на границе, которые никуда проехать не смогли. Видимо, на такой пропагандистский эффект и рассчитывали в Киеве.

Однако в глазах своих жителей и "республика" выглядела не лучшим образом: получается, что Киев уже пускает людей, а Донецк продолжает делать их невыездными.

Поэтому, видимо, и было принято решение открыть границу, но не по условиям Киева. На прошлой неделе "ДНР" объявила, что будет пропускать людей на выезд в Еленовке, а не Марьинке.

Украина же сначала наперекор сепаратистам заявила, что со своей стороны никого не пустит. Но буквально сегодня утром изменила решение. Видимо, не желая повторить участь "ДНР", которую накануне критиковали за нежелание пропускать свое население.

И, получается КПП "Марьинка" теперь пока что работать не будет. Когда же откроют все пункты пропуска на Донбассе - пока неизвестно. Все будет зависеть от коронавирусной ситуации и политической конъюнктуры.

Как пересекают в "ЛНР"

В Луганской области украинская сторона начала пропускать пересекающих КПВВ Станица Луганская с 13 июня. С 07:00 до 13:00 пропускают с временно оккупированной территории, с 13:00 до 17:00 – тех, кто следует в обратном направлении.

Первый день пропуска на КПВВ Станица Луганская. Фото: ГПСУ

С 19 июня границы на въезд и выезд открыл и Луганск. "Глава ЛНР" Леонид Пасечник подписал указ, которым разрешил свободный въезд в с подконтрольной Киеву территории всем, имеющим регистрацию на территории "ЛНР". Выезд из Луганска свободный. Пункт пропуска работает с 7:00 до 19:00.

С 22 июня упрощается выезд из "ДНР" в "ЛНР". Но пока туда пустят не всех, а только лиц с временной или постоянной регистрацией на территории Луганской области.

Как проезжают границу с Россией

С 22 июня в "ДНР" частично открыли границу с Россией и "ЛНР". Указ об этом подписал глава "ДНР" Денис Пушилин.

В Россию жители неподконтрольной части Донецкой области смогут выехать в составе организованных групп для оформления гражданства РФ. Их освободят от самоизоляции по возвращению, пр условии, что они прибудут обратно в тот же день.

Также выехать смогут те, у кого есть российские паспорта, независимо от прописки.

Напомним, что с 19 июня заработала на въезд и выезд "Станица Луганская" на границе пересечения с "ЛНР".

Также мы писали подробности, как "ДНР" и "ЛНР" открывают пункты пропуска с Украиной. Пока это будет происходить не на прежних, докарантинных условиях, как со стороны неподконтрольных территорий, так и со стороны Украины.