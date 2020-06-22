В Украине возобновили прием посылок для их отправки за границу. Эту услугу востановили в "Укрпочте". Об этом сообщили в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Пять раз в неделю доставлять посылки из Украины будут в Германию и Нидерланды. А оттуда их будут пересылать в другие страны Европы и мира. Доставка посылок за границу будут осуществлять на пассажирских самолетах. За подряд взялись несколько иностранных авиакомпаний.

Как сообщала "Страна", в Киеве будут судить 23-летнего разбойника-рецидивиста за ограбление "Новой почты". Помимо прочего в январе 2020 года он совершил два разбойных нападения на жителей Оболонского и Деснянского районов Киева.

Напомним, что суды в Украине пока не будут отправлять почтой повестки из-за повышения почтовых тарифов.