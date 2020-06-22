Данные на 22 июня. За сутки коронавирусом заболел 681 украинец
По состоянию на утро понедельника, 22 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 новый случай заражения.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Так, из 37 241 случая инфицирования Covid-19 1 012 оказались летальными (+10 за сутки). 16 642 человек уже выздоровели (+133 за сутки).
Напомним, Киев и девять областей не были готовы к ослаблению карантина по состоянию на 21 июня. В этих регионах превышен уровень новых заражений за неделю на 100 тысяч населения.
Также мы писали, что глава Минздрава анонсировал возможное усиление карантина в одной из областей Украины. Речь о Закарпатской области, где стремительно возросло число инфицированных коронавирусом.
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