По состоянию на утро понедельника, 22 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 новый случай заражения.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Так, из 37 241 случая инфицирования Covid-19 1 012 оказались летальными (+10 за сутки). 16 642 человек уже выздоровели (+133 за сутки).

Напомним, Киев и девять областей не были готовы к ослаблению карантина по состоянию на 21 июня. В этих регионах превышен уровень новых заражений за неделю на 100 тысяч населения.

Также мы писали, что глава Минздрава анонсировал возможное усиление карантина в одной из областей Украины. Речь о Закарпатской области, где стремительно возросло число инфицированных коронавирусом.