Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировали 183 000 заразившихся коронавирусом за сутки. Это стало рекордом. Прошлый максимальный прирост был зарегистрирован 18 июня (181 000 заразившихся).

Лидерами по числу новых инфицированных стали Бразилия (55 000), США (37 000) и Индия (15 000). За сутки на планете умерли 4 700 человек. Об этом говорится в отчете ВОЗ.

Лидеры по числу новых заразившихся:

США - 2,2 млн;



Бразилия - 1 млн;



Россия - 585 тыс.;



Индия - 410 тыс.;



Великобритания - 303 тыс.

Всего в мире зарегистрировано 8,7 млн заражений COVID-19. Число умерших почти достигает 462 000.

Как сообщала "Страна", по мнению гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса.

Также в ВОЗ назвали ряд побочных эффектов популярного препарата против COVID-19.