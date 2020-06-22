В Сербии состоялись парламентские выборы. На них партия президента Александра Вучича получила более 60% голосов избирателей.

Об этом сообщает РТС.

Явка на прошедших выборах составила чуть менее 50%. В прошлый раз, четыре года назад, явка составила 56%. После обработки 93% бюллетеней оказалось, что Сербская прогрессивная партия SNS получила около 63% голосов избирателей.

Социалистическая партия SPS на выборах стала второй с почти 11% голосов. В последние годы социалисты руководят страной вместе с партией Вучича. Третье место у Сербского патриотического альянса – 4,2% голосов.

Таким образом SNS может рассчитывать на 189 мест в парламенте, социалисты на 32, а Сербский патриотический альянс на 12 мест.

Напомним, ранее президент Сербии заявлял об отсутствии европейской солидарности и просил помощи в борьбе с коронавирусом у Китая.

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