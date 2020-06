В Администрации президента Южной Кореи резко раскритиковали бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

Его данные о переговорах между США, КНДР и Южной Кореей, приведенные в его скандальной книге "The Room Where It Happened: A White House Memoir", в Сеуле назвали искаженными.

По словам Чон Ый Ена, начальника управления национальной безопасности администрации Сеула, Джон Болтон в своей книге показал "собственную точку зрения" на события, а не "точные факты".

Он также предупредил, что одностороннее разглашение экс-советником Трампа информации о содержании переговоров может повредить будущим встречам. Чон Ый Ен выразил надежду, что правительство США примет соответствующие меры, чтобы предотвратить повторение "такого опасного случая".

В отдельном заявлении Юн До Хан, старший секретарь администрации президента по связям с общественностью, призвал не предлагать такой "искаженный" отчет, основанный на "предвзятости и предубеждении". Данные заявления последовали на фоне резонансных сообщений СМИ с выдержками из мемуаров бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, публикация которых ожидается 23 июня.

В книге Болтон охарактеризовал президента США Дональда Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляциям человека. Трамп ранее также обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации, а Минюст США подал иск в суд на бывшего советника Трампа, пытаясь заблокировать выход в свет этих мемуаров.

Кроме того, президент сделал ряд нелицеприятных заявлений о Болтоне, усомнился в его компетенции и в интеллектуальных способностях. Трамп пришел к выводу, что решение о прекращении сотрудничества с Болтоном ему нужно было принять гораздо раньше.

Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона, в свою очередь подало иск на министерство юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента.

Мы разбирались, о каких "секретах Трампа" рассказал в мемуарах его бывший советник по нацбезопасности Болтон. Сам Дональд Трамп раскритиковал мемуары Болтона и назвал их полными лжи и фальшивок.

Напомним, что сестра Ким Чен Ына пригрозила выйти из мирного соглашения с Южной Кореей из-за воздушных шаров с листовками.