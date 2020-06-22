Утром в понедельник, 22 июня, Киев стоит в пробках. Проблематично добраться с левого берега на правый. Также затруднено движение в центре столицы и возле станции метро "Позняки", где вчера случился взрыв в многоэтажке.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, на Северном мосту в сторону левобережной части города ограничено движение, а на улице Набережно-Рыбальской образовалась длинная пробка. Тянучки так же по всему мосту и проспекту Шухевича в сторону центра города - автомобили стоят до бульвара Перова.

На мосту Метро движение тоже затруднено, пробка на Броварском проспекте тянется практически до станции метро "Лесная". Мост Патона и Дарницкий так же "стоят" - пробки образовались на проспекте Соборности и Дарницком шоссе.

Затор на проспекте Бажана тянется от Южного моста до станции метро "Позняки".

На правом берегу движение ограничено на проспекте Любомира Гузара, Леся Курбаса и улице Соборной (Петропавловская Борщаговка).

Дорожные работы ведутся на проспекте Победы в районе Воздухофлотского путепровода, что тоже затрудняет движение.

Напомним, в Офисе президента анонсировали усиленные проверки за соблюдением карантина в транспорте и заведениях общепита.