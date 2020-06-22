Сегодня, 22 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,72 гривен за один доллар США. Это на 4 копейки ниже, чем в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс на 22 июня установлен на уровне 26,7207 гривен за один доллар. Отметим, что курс доллара на 19 июня составлял 26,7633 гривен.

Евро сегодня также упал в цене и стоит 29,99 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в пятницу утром.

Напомним, МВФ прогнозирует среднегодовой курс гривни в Украине на уровне 30 грн/$1.

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