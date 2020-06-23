К утру понедельника, 22 июня, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 112 населенных пунктов в 5 областях.

В частности, подача электроэнергии временно прервалась в Житомирской - 47, Ровенской - 24, Волынской - 17 Хмельницкой - 15 и Кировоградской - 9. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

21 июня на территории 3 областей (Ивано-Франковская, Кировоградская и Черновицкая) вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло падение 37 деревьев, подтопления. 3 подвальных помещений, 2 домохозяйств, повреждена крыша жилого дома. Жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГСЧС откачано 60 кубических метров воды. От ГСЧС привлекалось 35 человек личного состава и 9 единиц техники.

Как сообщала "Страна", взорвавшийся дом в Киеве снесут, людей переселят в интернаты. "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых.

Напомним, прогноз погоды на следующую неделю в Украине.