Президент Украины Владимир Зеленский так и не ответил на вопрос, поддержала ли Украина выдвижение Канады, либо Норвегии или Ирландии на выборах в непостоянные члены Совета безопасности ООН.

Соответствующий вопрос ему задали в канадском издании The Globe and Mail.

"Украина всегда поддерживала и продолжит поддерживать Канаду. О ходе голосования и про избирательный процесс в Организации Объединенных Наций я не хочу говорить, потому что это конфиденциальная информация. Я знаю, что Канада очень хотела быть избранной и быть в Совете безопасности ООН. Что ж, в этот раз этого не случилось, но это будет важно для Канады и важно для Украины, потому что успех Канады - это успех Украины", – заявил он.

Он также не ответил на вопрос о слухах о том, что якобы Украина пообещала свои голоса Норвегии и Ирландии - еще до того, как Канада начала свою кампанию по выдвижению в Совбез.

"Я знаю эту информацию, но я не могу ее раскрыть, потому что это конфиденциально", - заявил Зеленский.

Как сообщала "Страна", при этом президент Украины заговорил об отмене виз с Канадой. Он добавил, что экономические отношения между Украиной и Канадой развиваются в реальности, а не на словах.

Напомним, что активистка Маруся Зверобой снова угрожает президенту Украины.