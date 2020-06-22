Новый глава Агентства США по глобальным медиа (оно управляет, в частности "Радио Свобода" и "Голосом Америки") Михаэль Пак уволил руководителей четырех информационных ресурсов для зарубежных стран.

Михаэль Пак - убежденный трампист, является близким соратником Стивена Бэннона, главного архитектора победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году.

Об этом пишет The New York Times.

Бэй Фанг пока останется исполнительным редактором в Radio Free Asia из-за условия, установленного предыдущим корпоративным советом, когда она была назначена главой радио в ноябре. Васкес, который был временным директором, также останется в организации. Оба могут быть уволены позднее новыми постоянными руководителями, которых назначит Михаэль Пак. Такими как, например, Джеффри Шапиро, который также близок к Стивену Бэннону. Он может быть вскоре назван главой сети для вещания на Кубу.

Сенатор Роберт Менендес из Нью-Джерси, главный демократ в сенатском Комитете по иностранным делам, осудил Михаэля Пака в своем официальном заявлении.

"Массовое увольнение руководителей и роспуск корпоративных советов, которыми занимаются политические союзники президента Трампа - это вопиющее нарушение истории и миссии этой организации, от которой она может никогда не оправиться, - сказал он. - Эта атака, к сожалению, не является последней в усилиях администрации Трампа по превращению институтов США, основанных на принципах демократии, в инструменты для личной повестки дня президента".

На прошлой неделе Аманда Беннетт, директор "Голоса Америки", и Сандра Сугавара, ее заместитель, подали в отставку.

В последние месяцы "Голос Америки" подвергся жесткой критике со стороны Белого дома. Чиновники администрации Трампа обвинили медиа-корпорацию в распространении китайской пропаганды.

Помимо Радио "Свобода" и "Голоса Америки" Агентство США по глобальным медиа управляет также The Middle East Broadcasting Networks (включает телекомпанию Аль-Хурра и Радио Сава), Радио Свободная Европа, Радио Фарда, Радио Азади, Радио Машааль, Радио Свободная Азия, Радио и телевидение Марти.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп распорядился делать меньше тестов, чтобы реже выявлять коронавирус.