В сети обсуждают, что произошло с памятником Родина-мать в Киеве.

Вчера, 21 июня, ЛГБТ-активисты проводили виртуальный Марш равенства - то есть не по улицам Киева, как в предыдущие годы, а в соцсетях.

Однако за пределы интернета они все же вышли. Над знаменитым памятником, посвященном победе в Великой отечественной войне, вчера с помощью дрона подвесили радужный флаг сексуальных меньшинств.

Причем сделали это так, что знамя, казалось, развевается на мече Родины-матери, который она поднимает в правой руке. Вот, как это происходило:

В Сети после этого разразился скандал. Произошедшее многие восприняли как издевательство над памятником Великой отечественной войне в канун ее начала - 22 июня.

"Страна" разбиралась в этой истории.

"Родина-мать за равенство". Кто повесил флаг

"Мама понимает и поддерживает", - звучит лозунт этого перфоманса.

"Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ + флаг сегодня развевается над всем Киевом", - прокомментировали организаторы акции - ГО "Киевпрайд" - у себя в Facebook.

Они поблагодарили за поддержку две компании, одна из которых - поставщик дронов, а вторая - креативное агентство Saatchi & Saatchi Ukraine, которое, видимо, и придумало "креативную" идею подвесить гей-флаг над Родиной-матерью.

"Мама может принять своих детей любыми. Мама поймет их. Потому что любит. Так же и Украина должна принять выбор каждого человека - кем и как быть. В этом и есть равенство, уважение, толерантность. В этом и есть любовь, в общечеловеческом понимании. Мы напомнили об этом вместе с KyivPride и Dronarium Украина, символически пронеся в небе радужный флаг рядом с монументом "Родина Мать", - объяснили смысл перфоманса "креативщики".

Еще одним автором инициативы выступила, как уже говорилось, общественная организация "КиївПрайд", которая проводит ежегодные гей-парады в Киеве. И финансируется на западные гранты. Так, в марте 2019 года организация только от фонда Сороса "Возрождение" получила 815 тысяч гривен.

Среди других партнеров "КиевПрайда" - посольства США и Канады, Норвегии, ряд западных фондов. А возглавляет организацию бывшая работница посольства Нидерландов в Украине Руслана Панухнык.

Причем в этом году нетрадиционалов поддержали не только иностранные государства, но и наше. Так, организация похвастала в Facebook, что в поддержку виртуального парада национализированный "Приватбанк" выпустил кредитные карты со специальным дизайном.

Также ЛГБТ-активисты подвесили флаг сексуальных меньшинств над Верховной Радой.

"Это не просто кощунство - это идиотизм"

Отметим, что традиционно киевские ЛГБТ-парады встречают ожесточенное сопротивление двух групп - это ультраправые и православные. Правда, в последние годы на арене остались только националисты. Которые, казалось бы, являются главными врагами геев, лесбиянок и сочувствующих им.

Однако, атака на Родину-мать задела как раз не их, а тех, кто никогда не мешал проведению прайдов - людей, чтущих память Победы в Великой отечественной войне.

Поэтому в Сети начались волнения. В памятник Родина-мать люди в принципе вкладывают другой смысл - защиты не сексуальных меньшинств, а, собственно, родины. Но больше всего возмущений звучало в связи с тем, что акцию устроили в канун 22 июня - трагического дня нападения Германии на Советский Союз в 1941 году.

В комментариях к видео "КиевПрайда" - масса негодующих высказываний:

"Вы еще лучше день найти не могли? Завтра 22 число".

"Очень некрасивый и неуважительный жест".

"Это надо уметь так притягивать ещё большую антипатию подобными действиями. Вы уверены, что ваша цель формирование положительного образа ЛБГТ, а не наоборот?"

"И после этого товарищи с соответствующими девиациями удивляются тому, что их не понимают. А иногда и довольно для них болезненно не понимают. Нет слов. И это в канун 22 июня! Трудно было задеть людей больше. Даже, если завтра они прикрепят свой флаг к кресту Софиевского собора", - пишет в Facebook нардеп от "Оппоплатформы" Олег Волошин.

"Завтра была война. Мне противна моя страна, которая допустила этот плевок в память о погибших в Великой Отечественной. И мне противны те пид@расы от власти, которые дали на это разрешение. Те, кто это сделал, не стоят даже буквы о них", - отреагировал блогер Александр Скубченко.

"Горит вата"

Отметим, что вывешенный около Родины-матери флаг ЛГБТ вызвал одобрение у определенной категории пользователей соцсети.

Ведущий "Прямого" канала Сергей Романенко заявил, что одобрил акцию, когда увидел негативные отзывы "ваты".

"Сначала не вкурил акции, но увидел как горит вата в комментах и ​​заценил))) З.Ы. но неплохо было бы узнать, что же все-таки хотели сказать этим организаторы", - написал он.

Поддержал действо и бывший главный таможенник, хипстер Максим Нефедов.

"Фото с акции, когда дрон повесил флаг на советскую статую. ИМХО очень символично", - написал Нефедов в Facebook.