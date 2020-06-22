Эскалация напряженности между КНДР и Южной Кореей набирает обороты. Пхеньян заявил, что отправит 12 миллионов своих агитационных листовок в Южную Корею с помощью 3 000 воздушных шаров.

"Было подготовлено различное оборудование и средства распространения листовок, в том числе 3 000 воздушных шаров различных типов, способных разбрасывать листовки глубоко внутри Южной Кореи. Приближается время возмездия", - заявили в официальном информагентстве КНДР (ЦТАК), как передает Интерфакс.

В ЦТАК не уточняют, когда именно будут распространены листовки. Хотя в ближайший четверг, 25 июня, исполнится 70 лет с начала Корейской войны (1950-1953 г.г.), рассылка может быть приурочена к этой дате.

Распространение своих листовок на Юге - это одна из ответных мер, которые Пхеньян пригрозил принять в ответ на рассылку пропагандистских листовок, которые северокорейские перебежчики отправляют на север с помощью больших воздушных шаров.

В субботу, 20 июня, министерство по делам объединения Южной Кореи выразило сожаление по поводу плана КНДР рассылать листовки и потребовало от Пхеньяна немедленно отменить его, назвав это нарушением межкорейского соглашения на высшем уровне.

Департамент Объединенного фронта Северной Кореи, занимающийся межкорейскими делами, отклонил этот призыв и заявил, что не намерен отменять или корректировать план рассылки листовок, назвав соглашение межкорейского саммита "мертвым документом".

Ранее "Страна" сообщала, что КНДР подорвала узел связи с Южной Кореей. В ответ Сеул привел войска в повышенную боевую готовность.